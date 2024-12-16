❗️ Названы причины крушения двух танкеров в Керченском проливе 🔴 У танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел разлом корпуса, ЧП случилось во время шторма.
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❗️ Названы причины крушения двух танкеров в Керченском проливе 🔴 У танкера «Волгонефть-212» с грузом мазута произошел разлом корпуса, ЧП случилось во время шторма.