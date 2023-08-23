В Челябинской области сшили эксклюзивную форму для бойца-гиганта, воюющего в зоне СВО

Индивидуальный заказ отправляется в Ясиноватую.Челябинцы вновь отличились! Волонтёры из Копейска передадут в зону проведения специальной военной операции уникальный комплект военной одежды для русского богатыря, который носит 64 размер одежды.
Индивидуальный заказ отправляется в Ясиноватую.Челябинцы вновь отличились! Волонтёры из Копейска передадут в зону проведения специальной военной операции уникальный комплект военной одежды для русского богатыря, который носит 64 размер одежды.
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