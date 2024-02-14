Что лучше для Украины. Когда случайно лизнул стол Зеленского Недавно подписчик спросил: какой вариант событий мы считаем наиболее удачным для Украины? Итак, рассмотрим с точки зрения именно Украины, не власти, не народа, а государства.
О, тёпленькая пошла, или... что лучше для Украины...
Комментарии
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СимАчка Пушистая
гранаты в могилу - это такое днищное днище, што уже днищнее не будет. Фейспалмище блин!
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8 час.
Татьянка Яцук
Их не переформатировать-"хохол останется хохлом"- истина, не требующая подтверждения, ибо подтверждена веками...
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6 час.
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