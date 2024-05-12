Чернышенко: с 2026 года в РФ введут новую модель высшего образования

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Новая модель высшего образования, уже применяемая в шести российских вузах, с 2026 года охватит свыше тысячи учреждений, заявил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию.