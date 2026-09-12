In Bulgaria, another fire with explosions occurred in the warehouses of the "Capacious" military plant

In Bulgaria, explosions occurred as a result of a fire at the warehouses of the "Capacious" military enterprise, which are located near the village of Tsareva-Livada near the town of Tryavna.
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