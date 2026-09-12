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The Eurasia Daily news agency

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In Bulgaria, another fire with explosions occurred in the warehouses of the "Capacious" military plant

In Bulgaria, another fire with explosions occurred in the warehouses of the "Capacious" military plant

In Bulgaria, explosions occurred as a result of a fire at the warehouses of the "Capacious" military enterprise, which are located near the village of Tsareva-Livada near the town of Tryavna.

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