В Солотче 64-летний мужчина обокрал соседа

С заявлением к полицейский обратился 51-летний житель Москвы. Он рассказал, что из его дома в Солотче пропали бензопилы, бензогенераторы, газовые баллоны, телевизор, ноутбук, барометр, мангал, курительные трубки и рыболовные удочки.
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