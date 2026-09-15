В Солотче 64-летний мужчина обокрал соседа

С заявлением к полицейский обратился 51-летний житель Москвы. Он рассказал, что из его дома в Солотче пропали бензопилы, бензогенераторы, газовые баллоны, телевизор, ноутбук, барометр, мангал, курительные трубки и рыболовные удочки.