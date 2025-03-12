Овечкин поднялся на 28-е место по количеству матчей в НХЛ

Этот успех пришел во время матча против «Анахайм Дакс» Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый карьерный рубеж, обойдя Дуга Гилмора и заняв чистое 28-е место среди всех игроков в истории НХЛ по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах.
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