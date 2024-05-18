Смейся до слёз
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Смейся до слёз

383 подписчика

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15 смешных переписок в мессенджерах

15 смешных переписок в мессенджерах

Часто ли вам пишут что-то неожиданное? А вы сами любите отправлять друзьям что-то смешное? В этой подборке вы прочтете подборку жизненных и смешных переписок из сети, которые будто созданы для того, чтобы поднять настроение интернет-пользователям.

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