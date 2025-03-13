🚨 В Симферополе три человека пострадали в результате ДТП с автобусом Около 7 часов утра рейсовый автобус столкнулся с легковушкой Hyundai Creta, сообщили в прокуратуре Крыма.
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🚨 В Симферополе три человека пострадали в результате ДТП с автобусом Около 7 часов утра рейсовый автобус столкнулся с легковушкой Hyundai Creta, сообщили в прокуратуре Крыма.