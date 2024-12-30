Что подарить человеку с ведущим архетипом «Правитель»?

Для тех, кто хочет порадовать руководителя или коллегу, у которого «все есть», или просто не хочет дарить банальные наборы, подходящим решением станет винтажВыбор подарка, который резонирует с внутренним миром получателя — тонкое искусство.
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