На Украине обеспокоились прорывом обороны к лету

Издание Bloomberg, ссылаясь на свои украинские источники, сообщило, что в Киеве опасаются прорыва Россией обороны к лету, и добавило, что в рядах украинцев и их союзников растет пессимизм в связи с малыми поставками боеприпасов и успехами российских войск в последнее время близ Авдеевки.