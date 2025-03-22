🇺🇦Пьяный ВСУшник ехал в отпуск, а к нему пристали сотрудники ВСП (военной службы правопорядка) и вывели из здания вокзала.
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🇺🇦Пьяный ВСУшник ехал в отпуск, а к нему пристали сотрудники ВСП (военной службы правопорядка) и вывели из здания вокзала.
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