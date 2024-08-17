Талантливому советскому боксеру не было равных в Европе. Как алкоголь и пьяные драки загубил мечты об олимпийском золоте?

Виктор Агеев — вероятно, самый талантливый советский боксер 60-х годов прошлого века. Он дважды выигрывал чемпионат Европы и считался безоговорочным фаворитом Олимпийских игр в Мехико в 1968 году, но не попал туда из-за участия в пьяной драке.
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