Талантливому советскому боксеру не было равных в Европе. Как алкоголь и пьяные драки загубил мечты об олимпийском золоте?

Виктор Агеев — вероятно, самый талантливый советский боксер 60-х годов прошлого века. Он дважды выигрывал чемпионат Европы и считался безоговорочным фаворитом Олимпийских игр в Мехико в 1968 году, но не попал туда из-за участия в пьяной драке.