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Tagesspiegel: более трети немцев считают возможным участие Германии в войне

Tagesspiegel: более трети немцев считают возможным участие Германии в войне

Более трети немцев считают возможным прямое участие ФРГ в войне в ближайшие пять лет. Об этом пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC совместно с институтом изучения общественного мнения Civey.

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