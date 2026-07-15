Tagesspiegel: более трети немцев считают возможным участие Германии в войне

Более трети немцев считают возможным прямое участие ФРГ в войне в ближайшие пять лет. Об этом пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC совместно с институтом изучения общественного мнения Civey.
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