В Польше начинает работать комиссия по подсчёту ущерба, нанесённого ей СССР

Александр Семенов

У меня очередной глупый вопрос: а почему польская комиссия должна оценивать полмиллиона наших жизней, отданных за освобождение? Каждый считает суммы, которые ЕМУ (а не он) должны. То есть у нас, наверное, есть такая комиссия, которая оценивает эти полмиллиона жизней, и знает суммы, потраченные СССР на экономику Польши, и пр.? Или такой комиссии нет и мы ждем, что поляки все подсчитают и скажут: "Нет, это мы России должны, мы хотим заплатить ей побольше денег"?