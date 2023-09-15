Ну вот же, неугомонная страна. Прямо хочется сказать тоном Шарикова - мы их делили-делили, делили-делили.
В Польше начинает работать комиссия по подсчёту ущерба, нанесённого ей СССР
Комментарии
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Александр Семенов
У меня очередной глупый вопрос: а почему польская комиссия должна оценивать полмиллиона наших жизней, отданных за освобождение? Каждый считает суммы, которые ЕМУ (а не он) должны. То есть у нас, наверное, есть такая комиссия, которая оценивает эти полмиллиона жизней, и знает суммы, потраченные СССР на экономику Польши, и пр.? Или такой комиссии нет и мы ждем, что поляки все подсчитают и скажут: "Нет, это мы России должны, мы хотим заплатить ей побольше денег"?
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20 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Не пол миллиона...А НА 100 000 БОЛЬШЕ....А после ВОВ восстановление пшекии??????ЭТО МОЖЕТ РОССИЯ ДОЛЖНА ВЫДВИНУТЬ ИСК ПШЕКАМ ЗА ИХ ПАСКУДСТВО?????
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20 час.
Александр Семенов
Так может Россия и выдвинет этот иск полякам? Или мы надеемся, что поляки сами все подсчитают и попросят у нас прощения?
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20 час.
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