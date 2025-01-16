Стало известно о тайной части соглашения Украины с европейской страной

Зеленский заявил о наличии тайной части в соглашении с Великобританией В соглашении о столетнем партнерстве Великобритании и Украины есть секретные пункты, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.
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