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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как в краевом Минздраве объяснили, почему в селе Тягун строят ФАП вместо амбулатории?

Как в краевом Минздраве объяснили, почему в селе Тягун строят ФАП вместо амбулатории?

Такие решения принимают на федеральном уровне, пояснил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов В 2025 году в селе Тягун в Заринском районе началось строительство ФАПа в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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