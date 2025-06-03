Как в краевом Минздраве объяснили, почему в селе Тягун строят ФАП вместо амбулатории?

Такие решения принимают на федеральном уровне, пояснил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов В 2025 году в селе Тягун в Заринском районе началось строительство ФАПа в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".
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