Слова президента РФ Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и введении внешнего управления, вполне могли разозлить американского лидера Дональда Трампа, так как дают возможность объявить недействительной ожидаемую двустороннюю сделку по редкоземельным ресурсам из-за отсутствия полномочий у нынешнего руководства Украины.