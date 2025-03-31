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Политолог объяснил злость Трампа после слов Путина о Зеленском

Политолог объяснил злость Трампа после слов Путина о Зеленском

Слова президента РФ Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и введении внешнего управления, вполне могли разозлить американского лидера Дональда Трампа, так как дают возможность объявить недействительной ожидаемую двустороннюю сделку по редкоземельным ресурсам из-за отсутствия полномочий у нынешнего руководства Украины.

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