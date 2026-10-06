Мишустин: нужно расширять вознаграждения за найденные уязвимости на "Госуслугах"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках форума «Цифровые решения» заявил, что среди россиян необходимо расширять практику вознаграждения за обнаружение уязвимости на «Госуслугах».
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