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Поражение польской армии под Щекоцинами и Хелмом

Поражение польской армии под Щекоцинами и Хелмом

Томас Дж. Баркер. «Атака русских кирасир на позиции повстанцев» (1872)Сражение под ЩекоцинамиВсе попытки генералиссимуса Костюшко создать боеспособную армию (Варшавская заутреня) натыкались на польскую действительность: крестьяне не хотели воевать за панов, а паны не желали жертвовать свои капиталы, радели о родине больше на словах, чем на деле.

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