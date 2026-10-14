БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наш план Победы в ответ на план победы НАТО

Наш план Победы в ответ на план победы НАТО

Победить в этой войне можно не ядерным ударом, а принуждением. Экономическая блокада Европы с отсроченным ультиматумом даёт результат, которого не даст ни один тактический успех на поле боя, — и при этом остаётся в правовом поле.

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