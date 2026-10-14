Победить в этой войне можно не ядерным ударом, а принуждением. Экономическая блокада Европы с отсроченным ультиматумом даёт результат, которого не даст ни один тактический успех на поле боя, — и при этом остаётся в правовом поле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- 6000 горцев проти...
- Маск назвал помощ...
- 6000 горцев проти...
Урсула фон дер Ляйен: Украина должна застрять в горле России. Урсула, воевать с Россией, это тебе не роды принимать с перевернутым плодом с перевёрнутым собственным мозгом..