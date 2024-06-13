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Калужские новости

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Роспотребнадзор посоветовал калужанам уделить внимание питьевому режиму

Роспотребнадзор посоветовал калужанам уделить внимание питьевому режиму

Высокая температура воздуха на улице и в помещениях может плохо влиять на самочувствие. Поэтому с наступлением летнего сезона специалисты напоминают о важности поддержания водного балансаСоблюдение питьевого режима важно всегда, но особенно актуально летом.

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