Роспотребнадзор посоветовал калужанам уделить внимание питьевому режиму

Высокая температура воздуха на улице и в помещениях может плохо влиять на самочувствие. Поэтому с наступлением летнего сезона специалисты напоминают о важности поддержания водного балансаСоблюдение питьевого режима важно всегда, но особенно актуально летом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)