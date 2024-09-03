Посольство США подтвердило нападение в турецком Измире на военнослужащих с американского УДК Wasp Посольство США в Турции подтвердило нападение на американских военнослужащих в городе Измир.
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Посольство США подтвердило нападение в турецком Измире на военнослужащих с американского УДК Wasp Посольство США в Турции подтвердило нападение на американских военнослужащих в городе Измир.
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