Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский «специалист» обещал жителю Краснодара 35 тыс. руб. за поджоги

Украинский «специалист» обещал жителю Краснодара 35 тыс. руб. за поджоги

Задержанный за поджоги ресторанов 19-летний житель Кубани объяснил мотив своих действий. По его словам, задание ему дал украинский специалист, он же обещал «вознаграждение» за преступление в размере 35 тысяч рублей.

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