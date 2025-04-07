Нгамале избежал перелома большой берцовой кости после столкновения с Кириллом Глебовым: «Сильный ушиб надкостницы. Муми доиграл, молодец»

Вингер вышел на замену на 82-й минуте и позже получил повреждение после подката от Кирилла Глебова. «У Муми был удар, ушиб надкостницы большой берцовой кости.
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