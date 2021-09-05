Танкисты Балтийского флота провели учение с боевой стрельбой

В рамках тренировки к совместному стратегическому учению «Запад-2021» военнослужащие отдельного танкового пока армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу, технику и авиацию условного противника.
В рамках тренировки к совместному стратегическому учению «Запад-2021» военнослужащие отдельного танкового пока армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу, технику и авиацию условного противника.
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