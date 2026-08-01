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«Динамо» Мх — «Локомотив»: Карасев и Иванов не зафиксировали фол на Руденко. Махачкалинцы забили гол

На 73-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Динамо» Мх — «Локомотив» (2:1) судья Сергей Карасев не оценил действия Муталипа Алибекова как нарушение правил, после этого хозяева поля начали атаку и махачкалинцы забили второй гол.

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