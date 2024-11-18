Депутат Чернышов предложил ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю одному из многодетных родителей, а также одиноким мамам или папам.
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