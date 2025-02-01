«Черная метка» Шойгу дала о себе знать. Идет торг за спасение команды

В сети высказались о формировании новой команды из старых помощников экс-министра обороны Сергея Шойгу Согласно информации от источника Telegram-канала INSIDER-T, связанного с «высокими кабинетами», экс-министр обороны Сергей Шойгу сумел реализовать свои полномочия в Совете безопасности РФ, ….
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