«Черная метка» Шойгу дала о себе знать. Идет торг за спасение команды

В сети высказались о формировании новой команды из старых помощников экс-министра обороны Сергея Шойгу Согласно информации от источника Telegram-канала INSIDER-T, связанного с «высокими кабинетами», экс-министр обороны Сергей Шойгу сумел реализовать свои полномочия в Совете безопасности РФ, ….