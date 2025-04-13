Под песками Аравийской пустыни спутники обнаружили загадочное сооружение

Полученные результаты способны совершить революцию в понимании древних культур.Ученые-археологи из Университета Халифы в Абу-Даби применили инновационный подход, объединив спутниковые радарные изображения и инструменты искусственного интеллекта для обнаружения доселе неизвестных древних сооружений.
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