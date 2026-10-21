«Никакой Украины тут не было»: О братском народе надо уже забыть Что возьмем, то станет Россией, а что не возьмем, то придется признать враждебным нам государством Александр Храмчихин Фото: Ana Fernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press Приезд в Киев Бориса Джонсона весной 2022 г.