Врач рассказал об опасных последствиях регулярного приема обезболивающих

Примерно 27% россиян прибегают к использованию обезболивающих средств еженедельно. Такое регулярное и неконтролируемое применение может оказать негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт, способствуя возникновению эрозивно-язвенных изменений в слизистой оболочке желудка и 12-перстной кишки.