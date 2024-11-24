Врач рассказал об опасных последствиях регулярного приема обезболивающих

Примерно 27% россиян прибегают к использованию обезболивающих средств еженедельно. Такое регулярное и неконтролируемое применение может оказать негативное воздействие на желудочно-кишечный тракт, способствуя возникновению эрозивно-язвенных изменений в слизистой оболочке желудка и 12-перстной кишки.
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