«Забайкалье в огне»: полпред в ДФО особо отметил пожары в Забайкалье

Заместитель Председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Магадане особо остановился на ситуации с пожарами в Забайкалье, сообщается на официальном портале краевого правительства.
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