В Вашингтоне заверили, что Украина на 90 процентов готова подписать мирный договор с РФ

ВАШИНГТОН, 19 апреля, ФедералПресс. Американское издание The New York Post со ссылкой на внутренние источники сообщает, что уже на следующей неделе в Лондоне может быть достигнуто соглашение о перемирии на Украине.
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