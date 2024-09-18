Как правильно завершить дачный сезон, чтобы не накопить долги за электроэнергию

Время загородного отдыха подходит к концу, и нижегородцы переезжают обратно в квартиры. «Откуда долги за свет?» Именно с таким вопросом сталкивается большинство садоводов с приходом долгожданной весны и началом нового дачного сезона.
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