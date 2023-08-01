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Бородин о ценах в Израиле: «Умножай московские на три – получишь израильские. Жилье в два раза дороже, при этом нет новостроек»

– Что первым тебя удивило в Израиле? – Цены. В моем родном Сочи они примерно как в Москве. В Краснодаре цены лояльнее.

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