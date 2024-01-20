NBC: помощники Байдена отвели Киеву двухнедельный срок до падения без помощи США

Помощники американского президента Джо Байдена предупредили конгресс США, что Россия может победить в украинском конфликте за несколько недель или месяцев, если законодатели не одобрят финансирование для Киева.
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