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NBC: помощники Байдена отвели Киеву двухнедельный срок до падения без помощи США

NBC: помощники Байдена отвели Киеву двухнедельный срок до падения без помощи США

Помощники американского президента Джо Байдена предупредили конгресс США, что Россия может победить в украинском конфликте за несколько недель или месяцев, если законодатели не одобрят финансирование для Киева.

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