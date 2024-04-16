Целевые — в аудиторию

Российские вузы начали подготовку к приемной кампании 2024 года. Главным нововведением стало появление федеральной целевой площадки «Работа в России», которая должна упростить взаимодействие между абитуриентами, вузами и работодателями в рамках целевого приема.
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