Талантливый игрок из Сербии может перейти играть в БК "Барнаул"

Бранислав Сужнев стал звездой чемпионата Черногории, а теперь собирается на Алтай Баскетбольный клуб "Барнаул" может подписать контракт с лучшим разыгрывающим чемпионата Черногории, сербом Браниславом Сужневым, пишет телеграм-канал "Перехват".