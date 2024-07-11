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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Талантливый игрок из Сербии может перейти играть в БК "Барнаул"

Талантливый игрок из Сербии может перейти играть в БК "Барнаул"

Бранислав Сужнев стал звездой чемпионата Черногории, а теперь собирается на Алтай Баскетбольный клуб "Барнаул" может подписать контракт с лучшим разыгрывающим чемпионата Черногории, сербом Браниславом Сужневым, пишет телеграм-канал "Перехват".

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