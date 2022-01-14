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АНЕКДОТЫ И УМНЫЕ МЫСЛИ.
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Надежда Донцова
Вообще мы молодцы! Россия самая лучшая!!!
Американский журн...
АН
Алевтина Нещебная
США УЧИТЕСЬ БРАТЬ ПРИМЕР С РОССИИ А ТО У ВАС В АМЕРИКЕ НАГЛОСТЬ ВЫШЕ КРЫШИ
Американский журн...
Татьяна Браун
Повеселил п. 10, спасибо. Насчет некоторых, например, п. 12, хочется спросить автора этой "памятки": вы в каком году ...
Американский журн...
Александр Рыжов
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