В пригороде Челябинска снизят подачу тепла в отопительные системы

Власти Копейска решили снизить температуру в многоквартирных домах города. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, администрация и представители «Челябоблкоммунэнерго» в ответ на обращения жителей города приняли решение снизить подачу тепла в связи с высокими температурами.
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