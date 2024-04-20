В пригороде Челябинска снизят подачу тепла в отопительные системы

Власти Копейска решили снизить температуру в многоквартирных домах города. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, администрация и представители «Челябоблкоммунэнерго» в ответ на обращения жителей города приняли решение снизить подачу тепла в связи с высокими температурами.