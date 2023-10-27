Израиль раскрыл местонахождение главной базы ХАМАС в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что главная оперативная база радикального палестинского движения ХАМАС находится под самой крупной больницей Шифа в секторе Газа.
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