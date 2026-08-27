Воспитанником Галицкого интересуются в Европе, российскую звезду ждут в Великобритании. Трансферные слухи дня

Собрали главное.Что в России«Локомотив» хочет арендовать полузащитника «Зенита» МостовогоВячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»Московский «Локомотив» хочет взять в аренду полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
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