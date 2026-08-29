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Мировое обозрение

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«Трусливая жестокость»: как убийство шамана апачей американцами привело к новому витку индейских войн

«Трусливая жестокость»: как убийство шамана апачей американцами привело к новому витку индейских войн

История любит повторяться, но редко делает это с такой жестокой иронией. 30 августа 1881 года на ручье Сибикью-Крик американские солдаты убили шамана апачей Накайдоклини.

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