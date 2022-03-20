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«Начал угрожать, что покончит с собой», – стало известно, что бывшая избранница Тома Хаоса давно знала о его страшном намерении

10 марта ушёл из жизни экс-солист «Отпетых мошенников» Том Хаос, он же Вячеслав Зинуров. Музыкант решился на самоубийство.

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