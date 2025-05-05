Арбитражный суд разрешил ООО "Торг" рассрочку на выплату 9,3 млрд

Арбитражный суд Московской области предоставил ООО "Торг", бывшему подразделению IKEA, рассрочку на 32 месяца для выплаты в бюджет около 9,3 миллиарда рублей по иску ФНС, сообщает информация, доступная в материалах.
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