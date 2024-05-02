Забавный киноляп с сапогами Боярского нашли зрители в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

Поклонники не устают искать нюансы в киноленте даже через 45 лет после экранизации.Придирчивые зрители обнаружили киноляп в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», снятом в 1978 году Георгием Юнгвальд-Хилькевиче по роману Александра Дюма.
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