Забавный киноляп с сапогами Боярского нашли зрители в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

Поклонники не устают искать нюансы в киноленте даже через 45 лет после экранизации.Придирчивые зрители обнаружили киноляп в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», снятом в 1978 году Георгием Юнгвальд-Хилькевиче по роману Александра Дюма.