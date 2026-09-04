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За рулем

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Гибрид, электрокар, бензиновый мотор: что выгоднее в 2027 году

Гибрид, электрокар, бензиновый мотор: что выгоднее в 2027 году

Автоэксперт Артур Саруханов, занимающий должность заместителя руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга», оценил перспективы разных типов машин на 2027 год.

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