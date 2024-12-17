"Росгосстрах" запустил акцию "Зимний вальс" с выгодой до 25% при страховании жилья

С 16 декабря «Росгосстрах» запустил акцию по страхованию квартир и строений «Зимний вальс», предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира.
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