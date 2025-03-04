Эксперт перечислила рекомендации для сохранения здоровья в пост

Соблюдение религиозного поста требует аккуратности и осторожного подхода. Об этом 4 марта сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в беседе с «Газетой.
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